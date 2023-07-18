19 июля на некоторых улицах Пролетарского округа Тулы отключат водоснабжение Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произойдет с 10:00 и до окончания ремонта.

Так, подача холодной воды прекратиться в домах №34 и 34а по улице Чапаева, домах №22 и 22а по улице Пролетарская, доме №27 по улице Степанова, домах №29 и 31 по улице Епифанская.

Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресу: улица Чапаева — улица Пролетарская.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.