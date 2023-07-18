Под Тулой задержали мужчину с крупной партией синтетического наркотика Фото: Алексей ФОКИН (фото)

30-летний обвиняемый в лесополосе, расположенной вблизи деревни Скорнево под Тулой забрал в тайнике-закладке наркотическое средство и направился на станцию Хомяково, где привлек к себе внимание сотрудников транспортной полиции, осуществлявших оперативно-профилактические мероприятия.

Мужчину доставили в дежурную часть линейного подразделения, где при досмотре в кармане его куртки был обнаружен и изъят сверток, обмотанный изоляционной лентой, внутри которого находился прозрачный пакет с веществом внутри. Экспертиза установила, что содержимое - производное N-метилэфедрона общей массой 1,17 грамма. А это в данном случае уже значительный размер.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ с обвинительным заключением направлено в суд.