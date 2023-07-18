В Туле выполнявший с нарушениями работы на кровле общежития подрядчик наказан почти на 2 миллиона Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Установлено, что ООО «СКС», выполняя работы по ремонту кровли общежития ФГБОУ «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» в рамках заключенного контракта, допустило нарушение требований строительных норм и правил, что привело к залитию здания общежития дождем. Тем самым образовательному учреждению был причинен крупный ущерб, студенты не смогли проживать в затопленныхх помещениях.

По постановлению прокурора района ООО «СКС» привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Сумма штрафа составила 1,9 млн рублей.