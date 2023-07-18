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НовостиОбщество18 июля 2023 12:49

Мать-«кукушка» из Одоевского района заплатит своим детям почти 100 тысяч неустойки по алиментам

По иску прокурора с матери двоих детей суд взыскал неустойку за просрочку выплаты
Игорь КОПЫТОВ
Мать-«кукушка» из Одоевского района заплатит своим детям почти 100 неустойки по алиментам

Мать-«кукушка» из Одоевского района заплатит своим детям почти 100 неустойки по алиментам

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В соответствии с судебным решением женщина была обязана производить ежемесячные выплаты на содержание двоих детей до их совершеннолетия. Однако она уклонялась от исполнения обязанностей по содержанию сына и дочери. Несвоевременная уплата алиментов привела к образованию неустойки, которую прокурор потребовал взыскать с женщины в судебном порядке.

Судом исковые требования прокурора были удовлетворены. В пользу двоих детей с нерадивой мате6ри взыскана неустойка в размере более 93 тысяч рублей.

После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.