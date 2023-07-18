В Тульской области за прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 283 человека

За прошедшую неделю, с 10 по 16 июля, с укусами клещей за медицинской помощью обратились 283 человека, 83 их них — дети. Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (35%), на территории садово-огородных товариществ (37%), при посещении лесов (5%) и других территорий (23%). Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего в этом году с начала мониторинга зарегистрировано 3041 случаей присасывания клещей к людям, в том числе 835 случаев у детей. Факты укусов насекомых выявлены во всех района Тульской области. Помимо этого, зарегистрировано 20 завозных случаев, при посещении жителями Тверской, Московской, Липецкой, Калужской, Воронежской, Рязанской, Орловской и Владимирской областей, а также Ставропольского края, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Мордовии.

За период мониторинга исследовано 2221 клещ, снятый с людей и взятый из природных биотопов. Общая инфицированность бореллиями составляет 10,9% (ниже среднемноголетнего уровня на 16%), анаплазмой — 4,0% (ниже среднемноголетнего уровня на 7%), а эрлихиями– 0,1% (в пределах нормы). Также в 2023 году зарегистрированы 8 случаев заболевания населения клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).