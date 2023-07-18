Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 июля 2023 12:08

Телефон в пачке масла попытались передать заключенным исправительной колонии в Донском

Очередную посылку с запрещенным содержимым задержали сотрудники ИК
Игорь КОПЫТОВ
Телефон в пачке масла попытались передать заключенным исправительной колонии в Донском

Телефон в пачке масла попытались передать заключенным исправительной колонии в Донском

Фото: материалы пресс-служб

Мобильный телефон в пачке сливочного масла при досмотре продуктовой передачи для осужденного, отбывающего наказание обнаружили сотрудники оперативно-режимных служб ИК № 1.

Осуществить незаконную доставку осужденному мобильного телефона намеревался 30-летний житель Тульской области гражданин, спрятав запрещенные предметы, столь ухищренным способом. Подмену распознали при досмотре продуктовой передачи, телефон изъяли сотрудники отдела безопасности.

Теперь в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ. Материалы направлены в Донской городской суд.