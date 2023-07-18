Телефон в пачке масла попытались передать заключенным исправительной колонии в Донском Фото: материалы пресс-служб

Мобильный телефон в пачке сливочного масла при досмотре продуктовой передачи для осужденного, отбывающего наказание обнаружили сотрудники оперативно-режимных служб ИК № 1.

Осуществить незаконную доставку осужденному мобильного телефона намеревался 30-летний житель Тульской области гражданин, спрятав запрещенные предметы, столь ухищренным способом. Подмену распознали при досмотре продуктовой передачи, телефон изъяли сотрудники отдела безопасности.

Теперь в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ. Материалы направлены в Донской городской суд.