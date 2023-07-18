В Туле на улице Калина автомобиль Lada врезался в припаркованную легковушку Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Калина поздно вечером 17 июля произошло ДТП. Там примерно в 23:45 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 26-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Kalina, совершил наезд на стоящий справа по ходу движения припаркованный автомобиль Kia Ceed, после чего врезался в металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадал водитель транспортного средства. Ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.