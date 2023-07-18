Жители тульского микрорайона Глушанки просят организовать у них площадку для выгула собак Фото: соцсети

«Буду кратка: писала обращение в Администрацию города Тулы и А.Г. Дюмину - губернатору ТО о том, что у нас в таком большом районе - в Глушанках нет ни одной площадки для выгула собак. Предложила рассмотреть вопрос о возведении таких площадок вдоль Щегловского ручья» - пишет автор поста, утверждая, что ведет переписку уже не первый год.

Объяснение: во-первых, это природоохранная зона ручья, официально называемого Щегловским, а во-вторых, также охранная зона проходящей здесь высоковольтной ЛЭП.

Вместе с тем, в обсуждении туляки отмечают, что берега ручья давно уже превратились в сплошную свалку, непролазные заросла тоже вряд ли способствуют «охране». Кроме того, некоторые жители частного сектора давно используют Щегловский для сброса канализационных стоков от своих домовладений.

Судя по ответам со страниц в соцсети городских властей, в текущем году ближайшую к Глушанкам площадку могут оборудовать только по улице Кирова в районе дома № 198б.