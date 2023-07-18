Коронавирус в Тульской области: 17 новых случаев заболевания за прошедшую неделю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за прошедшую неделю от коронавируса, по данным с 1 по 16 июля 29 человек. В целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 187 580 человек.

При этом госпитализированы в тяжелом состоянии 2 жителя региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 193 102 человека.

Недельная смертность отсутствует, а в целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 пациентов.