Пролетарцы пожаловались на сломанные тренажеры возле Щегловского монастыря в Туле Фото: соцсети

Действительно, на снимках видно, как часть тренажеров площадки для воркаута, расположенной в парке возле стен Щегловского монастыря, поломаны или имеют очевидные дефекты. Не совсем ясно, как давно все это тут наблюдается, но самому комплексу всего несколько лет и естественным путем он в такое состояние не мог.

Насколько можно вычислить «помощников»-вандалов, неизвестно.

«Администрация Пролетарского района, большая просьба починить тренажеры» =- обращаются пользователи Сети.