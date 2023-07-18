50 человек пострадали и четверо погибли в ДТП в Тульской области за минувшую неделю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 41 ДТП, произошедших на территории Тульской области с 10 по 16 июля, 50 человек пострадали и четверо погибли. При этом среди 10 ДТП с участием несовершеннолетних погибли двое детей, а пострадали 10.

Больше всего за неделю случилось столкновений — 19. На втором месте съезды с дороги и наезды на пешеходов — 6 и 5 соответственно, далее наезды на препятствие и опрокидывания — 3 и 2. Также зафиксирован один наезда на велосипедиста.