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НовостиПроисшествия18 июля 2023 9:52

50 человек пострадали и четверо погибли в ДТП в Тульской области за минувшую неделю

Статистику аварийности обнародовала региональная Госавтоинспекция
Михаил КОРЕНЮГИН
50 человек пострадали и четверо погибли в ДТП в Тульской области за минувшую неделю

50 человек пострадали и четверо погибли в ДТП в Тульской области за минувшую неделю

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 41 ДТП, произошедших на территории Тульской области с 10 по 16 июля, 50 человек пострадали и четверо погибли. При этом среди 10 ДТП с участием несовершеннолетних погибли двое детей, а пострадали 10.

Больше всего за неделю случилось столкновений — 19. На втором месте съезды с дороги и наезды на пешеходов — 6 и 5 соответственно, далее наезды на препятствие и опрокидывания — 3 и 2. Также зафиксирован один наезда на велосипедиста.