Заместитель главы администрации города Тулы Николай Вишнев уходит в отставку Фото: материалы пресс-служб

18 июля стало известно о том, что со своей должности уволился заместитель главы администрации Тулы Николай Вишнев.

В администрации Тулы Вишнев проработал с октября 2020 года, когда пришел на должность заместителя начальника управления по городскому хозяйству. С марта 2021 года по декабрь 2021 года он проработал заместителем главы администрации города. С декабря 2021 года по апрель 2023 года трудился заместителем главы администрации города Тулы по развитию городской инфраструктуры. С апреля 2023 года по июль текущего года – заместитель главы администрации города.

По некоторым данным, Николай Вишнев ушел с поста из-за проблем со здоровьем.