18 и 19 июля на территории Тульской области ожидаются гроза и град Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 15:00 18 июля до 10:00 19 июля в Тульской области ожидаются грозы с усилением ветра до 12-17 м/с, местами сильный дождь, в отдельных районах град. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

В связи с этим ведомство напоминает правила безопасного поведения:

- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

- держаться подальше от электропроводки, антенн;

- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде.

- держаться как можно дальше от окон, если вы находитесь в доме;

Также помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".