В Туле из-за жары выше 27 градусов раздают питьевую воду
Фото: материалы пресс-служб
Сегодня, 18 июля, из-за жары в областной столице организована раздача воды. Публикуем список адресов точек по продаже кваса, где это и делают:
- Красноармейский проспект, 48, корп. 2
- Ул. Смидович / ул. 9 Мая, 5
- Ул. Кутузова, 13
- Ул. Ложевая, 123, ост. «Степанова»
- Ул. Кутузова, 16 / ул. Шухова
- Ул. Марата, 24 / ул. Плеханова
- Красноармейский проспект, 17
- Ул. Жаворонкова / ул. Ф. Энгельса
- Ул. Фрунзе, 5
- Ул. Октябрьская, 95
- Ул. М. Горького, 14
- Ул. Октябрьская, 9
- Ул. Пузакова, 5
- Ул. Кауля, 45
- Ул. Н. Руднева, 62
- Проспект Ленина, 28
- Ул. Рязанская, 7
Также дополнительно к этим точкам раздача воды осуществляется в тентованной палатке на перекрестке проспекта Ленина и ул. Советской.