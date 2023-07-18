В Туле из-за жары выше 27 градусов раздают питьевую воду Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 18 июля, из-за жары в областной столице организована раздача воды. Публикуем список адресов точек по продаже кваса, где это и делают:

- Красноармейский проспект, 48, корп. 2

- Ул. Смидович / ул. 9 Мая, 5

- Ул. Кутузова, 13

- Ул. Ложевая, 123, ост. «Степанова»

- Ул. Кутузова, 16 / ул. Шухова

- Ул. Марата, 24 / ул. Плеханова

- Красноармейский проспект, 17

- Ул. Жаворонкова / ул. Ф. Энгельса

- Ул. Фрунзе, 5

- Ул. Октябрьская, 95

- Ул. М. Горького, 14

- Ул. Октябрьская, 9

- Ул. Пузакова, 5

- Ул. Кауля, 45

- Ул. Н. Руднева, 62

- Проспект Ленина, 28

- Ул. Рязанская, 7

Также дополнительно к этим точкам раздача воды осуществляется в тентованной палатке на перекрестке проспекта Ленина и ул. Советской.