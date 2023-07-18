Только за одну неделю в Тульской области привили от бешенства более 3,5 тысячи животных Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Тульской области завершилась первая неделя прививочной кампании против бешенства для животных. Чаще всего хозяева прививали собак — 965 особей. На втором месте расположился мелкий рогатый скот — вакцину получили 903 животных. Третьими по частоте посещения ветеринара за прививкой стали кошки - 893. Крупного рогатого скота привили 820 голов.

Месячник вакцинации против бешенства для животных продлится в регионе до 4 августа.