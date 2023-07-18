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НовостиОбщество18 июля 2023 8:18

В Доме культуры села Мишенское Белевского района обрушился потолок

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Андрей КОПЫТОВ
В Доме культуры села Мишенское Белевского района обрушился потолок

В Доме культуры села Мишенское Белевского района обрушился потолок

Фото: соцсети

ДК в селе Мишенское Белевского района Тульской области располагается на месте усадьбы Буниных, здесь родился писатель и поэт Василий Андреевич Жуковский.

Несколько лет назад здание обновили, и в конце 2020 года Мишенский ДК получил награду Министерства культуры России и стал лучшим сельским Домом культуры в стране по итогам федерального конкурса «Дом культуры. Новый формат».

На данный момент известно, что внутри здания упал подвесной потолок.