В Доме культуры села Мишенское Белевского района обрушился потолок Фото: соцсети

ДК в селе Мишенское Белевского района Тульской области располагается на месте усадьбы Буниных, здесь родился писатель и поэт Василий Андреевич Жуковский.

Несколько лет назад здание обновили, и в конце 2020 года Мишенский ДК получил награду Министерства культуры России и стал лучшим сельским Домом культуры в стране по итогам федерального конкурса «Дом культуры. Новый формат».

На данный момент известно, что внутри здания упал подвесной потолок.