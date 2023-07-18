В Дубенском районе Тульской области ограничат движение из-за шоссейной велогонки Фото: Игорь КОПЫТОВ

23 июля в Тульской области пройдет шоссейная велогонка Gran Fondo Russia, поэтому с с 9:00 до 15:00 по ряду дорог регионального значения в Дубенском районе ограничат движение по маршруту следования Дубна — Коптево — Воскресенское — Храбрищево — Скоморошки - Дубна.

Этап серии велозаездов Gran Fondo Russia пройдет в Тульской области уже в четвертый раз подряд. В рамках соревнований участникам предстоит преодолеть дистанции в 36, 71 и 106 километров — это один, два и три круга, соответственно.