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НовостиОбщество18 июля 2023 7:02

На улице Пирогова в Туле в ходе рейда выявлен контрафакт и закрыты несколько магазинов

Здесь продолжаются проверки сотрудников полиции и Роспотребнадзора по нелегальным мигрантам
Игорь КОПЫТОВ
На улице Пирогова в Туле в ходе рейда выявлен контрафакт и закрыты несколько магазинов

На улице Пирогова в Туле в ходе рейда выявлен контрафакт и закрыты несколько магазинов

Фото: соцсети

В ходе очередного рейда на улице Пирогова выявили факты реализации контрафакта (чехлы для мобильников), одежды и продажи мяса не соответствующего качества еще в двух магазинах. Деятельность торговых точек приостановлена.

В магазине одежды в доме № 7б изъято товара без сопроводительных документов на сумму 3,6 млн рублей. В отношении предпринимателя было возбуждено административное дело сразу по нескольким статьям, среди которых «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Материалы направлены в Центральный мировой суд.