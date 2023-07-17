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НовостиОбщество17 июля 2023 14:40

18 июля в Туле на улице Жаворонкова временно ограничат движение транспорта

Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда
Михаил КОРЕНЮГИН
18 июля в Туле на улице Жаворонкова временно ограничат движение транспорта

18 июля в Туле на улице Жаворонкова временно ограничат движение транспорта

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Жаворонкова временно ограничат движение, остановку и стоянку всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в связи с проведением массовых мероприятий ограничение будет действовать 18 июля с 6:00 до 23:00 на участке от улицы М. Тореза до проспекта Ленина.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.