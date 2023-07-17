38-летний мужчина на мотоцикле перевернулся на трассе в Щекинском районе Фото: материалы пресс-служб

В Щекинском районе на 12-ом километре автодороги «Щекино-Ломинцевский» днем 16 июля произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 38-летний мужчина, управляя мотоциклом Honda VTR1000F, совершил опрокидывание транспортного средства на проезжей части, - делится подробностями областная Госавтоинскпеция.

В результате ДТП пострадавшему мотоциклисту оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.