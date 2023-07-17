Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 14:30

38-летний мужчина на мотоцикле перевернулся на трассе в Щекинском районе

Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения
Михаил КОРЕНЮГИН
38-летний мужчина на мотоцикле перевернулся на трассе в Щекинском районе

38-летний мужчина на мотоцикле перевернулся на трассе в Щекинском районе

Фото: материалы пресс-служб

В Щекинском районе на 12-ом километре автодороги «Щекино-Ломинцевский» днем 16 июля произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 38-летний мужчина, управляя мотоциклом Honda VTR1000F, совершил опрокидывание транспортного средства на проезжей части, - делится подробностями областная Госавтоинскпеция.

В результате ДТП пострадавшему мотоциклисту оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался.