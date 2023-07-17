В ДТП в Киреевском районе пострадала 17-летняя девушка-пассажир автомобиля Lada Фото: материалы пресс-служб

В поселке Бородинский на улице Школьной Киреевского района днем 15 июля произошло ДТП. Там примерно в 13:30 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 55-летний мужчина, управляя автомобилем Ford Transit, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу пользующемуся преимущественным правом движения автомобилю Lada Kalina, за рулем которого находился 36-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала 17-летняя девушка-пассажир автомобиля Lada. Её госпитализировали в больницу с различными травмами.