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НовостиПроисшествия17 июля 2023 13:56

В ДТП в Киреевском районе пострадала 17-летняя девушка-пассажир автомобиля Lada

Несовершеннолетнюю пострадавшую госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП в Киреевском районе пострадала 17-летняя девушка-пассажир автомобиля Lada

В ДТП в Киреевском районе пострадала 17-летняя девушка-пассажир автомобиля Lada

Фото: материалы пресс-служб

В поселке Бородинский на улице Школьной Киреевского района днем 15 июля произошло ДТП. Там примерно в 13:30 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 55-летний мужчина, управляя автомобилем Ford Transit, на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу пользующемуся преимущественным правом движения автомобилю Lada Kalina, за рулем которого находился 36-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала 17-летняя девушка-пассажир автомобиля Lada. Её госпитализировали в больницу с различными травмами.