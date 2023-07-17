Мошенника из Тулы приговорили к 10 годам и 4 месяцам лишения свободы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что ранее судимый за кражи и мошенничество 29-летний злоумышленник в период с октября 2021 года по июль 2022 года размещал объявления в интернете об оказании услуг по ремонту бытовой техники. Он приезжал к клиентам и предлагал самостоятельно закупить необходимые запчасти. Однако, получая деньги от граждан, переставал выходить на связь.

Материальный ущерб, причиненный 4 потерпевшим, составил более 26 тысяч рублей. Ущерб не возмещен.

Суд приговорил мужчину к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.