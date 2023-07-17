В Куркинском районе нетрезвый водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и съехал в кювет Фото: материалы пресс-служб

В Куркинском районе на 11-ом километре автодороги «Ивановка-Грибоедово» ночью 15 июля произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0,520 мг/л), управляя автомобилем Hyundai Solaris, по предварительной информации, совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали водитель и 23-летняя-девушка пассажир легковушки. Их госпитализировали в больницу с различными травмами.