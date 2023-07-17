В Тульской области стая кабанов загнала грибников на дереве

В Тульской области стая диких кабанов загнала грибников на дереве. Видео с инцидентом опубликовали в социальных сетях.

Так, жители Ясногорского района собирали в лесу грибы, но в один момент на их пути встретилась стая кабанов. Испугавшись они забрались на дерево, чтобы дикие животные не смогли их достать.

Грибники пытались прогнать животных, но они не обращали на них внимание. Молодые кабанчики даже успели поиграть прямо под деревом туляков, после чего просто убежали.