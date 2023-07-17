Несовершеннолетний водитель автомобиля Mazda устроил ДТП в Алексине Фото: материалы пресс-служб

В Алексине на улице Энгельса днем 14 июля произошло ДТП. Там примерно в 15:15 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, не имеющий права управления транспортными средствами 16-летний юноша, управляя автомобилем Mazda 3, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с осуществляющим поворот налево на прилегающую территорию автомобилем Audi A4, за рулем которого находился 45-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Им оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.