В Туле на улице Кирова неизвестные подожгли входную дверь в квартиру Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Кирова неизвестные подожгли входную дверь в квартиру на пятом этаже многоэтажного дома. Об этом сообщила в социальных сетях хозяйка.

По её словам, инцидент произошел 16 июля примерно в 17:00. Дверь облили разжигающей жидкостью, стукнули по ней и скрылись.

-Когда услышали стук, подошли и увидели черный дым проходивший через щели двери. Муж приоткрыл дверь и увидел огонь, а я в этот момент уже вызывала пожарных. Огонь на полу потушили самостоятельно, дверь железная, особо не пострадала, краска на ней сгорела и провода оплавились, - делится подробностями женщина.

В результате владельцы квартиры написали заявление в полицию. В данный момент проводится проверка. Кто это сделал и за что, владельцы квартиры не знают. Как сообщила пострадавшая, у них ни с кем не было конфликтов.