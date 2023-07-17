С 19 июля в Туле на улице Пирогова и Шевченко запретят парковаться Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 19 июля на ул. Пирогова на участке от ул. Советской до Хлебной площади и на ул. Шевченко на участке от ул. Мезенцева до ул. Николая Руднева будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств.

Такую информацию опубликовали на сайте городского парковочного пространства.

Вопрос закрытия парковки по улице Пирогова детально прорабатывался администрацией Тулы, а потом вносился на обсуждение городских депутатов, они поддержали все изменения.