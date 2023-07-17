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НовостиПроисшествия17 июля 2023 10:44

В Тульской области сотрудники полиции обнаружили плантацию из 170 кустов конопли

Ранее судимого 67-летнего хозяина растений задержали
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области сотрудники полиции обнаружили плантацию из 170 кустов конопли

В Тульской области сотрудники полиции обнаружили плантацию из 170 кустов конопли

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области сотрудники полиции обнаружили плантацию из 170 кустов конопли, выращенных местным наркоаграрием. Об этом сообщает пресс-служб управления МВД.

В результате отработки оперативной информации сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России задержали ранее судимого 67-летнего жителя Богородицка. При осмотре его приусадебного участка была обнаружена плантацию из 170 кустов конопли.

Хозяин тщательно ухаживал за растениями: окучивал саженцы и избавлял их от различных сорняков. Некоторая часть наркотического вещества росла в парниках. По словам мужчины, он культивировал растение для личного употребления, однако осознавал противоправность своих действий.

В данный момент полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Изъятые кусты находятся на экспертизе, по результатам которой будет принято процессульаное решение.