С 17 по 23 июля в Тульской области возможны перерывы в телерадиовещании Фото: соцсети

До конца недели возможны перерывы в телерадиовещании в Туле и области - это связано с профилактическими и другими плановыми работами, требующими отключения передающих устройств.

Поскольку работы проводятся на высоте передающей вышки, некоторые из них могут быть отменены из-за плохих погодных условий.

Так, перебои ожидаются в вещании ТВ: «РТРС-1» (578 МГц), «РТРС-2» (786 МГц), также большинстве радиостанций.

Как уточняют в ОРТПЦ, все отключения трансляции согласованы с вещателями.