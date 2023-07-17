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НовостиОбщество17 июля 2023 10:22

С 17 по 23 июля в Тульской области возможны перерывы в телерадиовещании

Об этом сообщает региональный радиотелепередающий центр
Игорь КОПЫТОВ
С 17 по 23 июля в Тульской области возможны перерывы в телерадиовещании

С 17 по 23 июля в Тульской области возможны перерывы в телерадиовещании

Фото: соцсети

До конца недели возможны перерывы в телерадиовещании в Туле и области - это связано с профилактическими и другими плановыми работами, требующими отключения передающих устройств.

Поскольку работы проводятся на высоте передающей вышки, некоторые из них могут быть отменены из-за плохих погодных условий.

Так, перебои ожидаются в вещании ТВ: «РТРС-1» (578 МГц), «РТРС-2» (786 МГц), также большинстве радиостанций.

Как уточняют в ОРТПЦ, все отключения трансляции согласованы с вещателями.