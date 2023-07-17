Улицу Первомайскую капитально отремонтировали в Узловой Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Работы на улице первомайской проводились на участке от Советской площади до ул. Циолковского. Дорожники обновили не только проезжую часть, но и тротуары до съезда на ул. Нахимовцев.

Также на улице сделано водоотведение. Для повышения безопасности дорожного движения на участке установлены искусственные неровности, нанесена разметка. Ширина дороги увеличена до 6 метров, а тротуаров – 1,5 – 2 м.

Впереди в Узловском районе на лето запланирован также ремонт участка дороги пом. Дубовка – пос. Южный, ул. Зои Космодемьянской в пос. Дубовка и ул. Горняцкая в пос. Партизан.