На 56 ложных вызовов выезжали сотрудники МЧС в Тульской области за прошедшую неделю
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
За неделю с 10 по 16 июля пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Тульской области осуществлен 871 выезд, - сообщают в ведомстве. При этом 56 из них оказались ложными.
За этот промежуток времени на территории региона было зарегистрировано 24 пожара, в которых пострадали два человека.
Также для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 33 раза.