На 56 ложных вызовов выезжали сотрудники МЧС в Тульской области за прошедшую неделю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За неделю с 10 по 16 июля пожарно-спасательными подразделениями Главного управления МЧС России по Тульской области осуществлен 871 выезд, - сообщают в ведомстве. При этом 56 из них оказались ложными.

За этот промежуток времени на территории региона было зарегистрировано 24 пожара, в которых пострадали два человека.

Также для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 33 раза.