В Туле на улице Пирогова закрыли два барбершопа за санитарные нарушения

В Туле на улице Пирогова закрыли два барбершопа за антисанитарию Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле два барбершопа, расположенных в дома №4а и №12 по улице Пирогова, закрыли за антисанитарию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В ходе проверки на объектах были обнаружены нарушения правил обработки и стерилизации инструментов, хранению чистого и грязного белья. Там отсутствовали дезинфицирующие и моющие средства, а также информация о прохождении медицинских осмотров работниками.

В связи с выявленными нарушениями, которые создают угрозу распространения инфекционных заболеваний, работа барбершопов приостановлена до устранения нарушений. Материалы направлены в Центральный районный суд.