В Новомосковске Тульской области Росприроднадзор начал внеплановую выездную проверку в отношении ООО «Евросинтез» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За одним столом в городе химиков собрались представители министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, администрации города, региональных управлений Прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, Росприроднадзора, Роспотребнадзора и экологи-общественники.

Сейчас в городе проводится межведомственная проверка ряда промышленных предприятий. По ее итогам были выявлены нарушения технологического процесса, приостановлена деятельность одного производства, работавшего без разрешительной документации. Региональное минэкологии усилило работу передвижной лаборатории для оперативного мониторинга воздуха.

Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора начало внеплановую выездную проверку в отношении ООО «Евросинтез» на предмет соблюдения требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха.