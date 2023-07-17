В Туле отремонтируют «Жилой дом Я.А. Лялина» на улице Октябрьской Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Здание на улице Октябрьской, 45 является объектом культурного наследия регионального значения. Дом был построен в конце 18 века. Он является главным зданием в структуре домовладения бывшей исторической городской усадьбы Я.А. Лялина.

Дом принадлежал оружейнику Никите Масалову (Мосолову), а потом почетному гражданину Тулы предпринимателю-самоварщику Якову Лялину - к середине XIX века Лялины выпускали около 10 тысяч самоваров в год. Солидные капиталы семейства позволили приобрести большой красивое здание на Миллионной улице.

В рамках реконструкции будут проведены работы по ремонту межэтажных перекрытий, сетей электроснабжения, фасада здания и помещений.