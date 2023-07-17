Туляк Алексапндр Гетманский стал бронзовым призером Кубка мира по шашкам Фото: материалы пресс-служб

В Лусаке, столице Замбии, завершился 6 этап Кубка мира сезона 2022/2023 годов. Более 30 спортсменов из 9 стран (из них 7 гроссмейстеров и 5 из 6 лидеров общего зачета Кубка мира) сыграли в бразильские шашки, в пул чекерс и в русские шашки.

Безоговорочную победу одержал действующий чемпион Европы Роман Щукин из Санкт-Петербурга.

Сохранил лидерство туляк Александр Гетманский, в активе которого есть бронза в бразильские шашки. Занимается тульский спортсмен под руководством заслуженного тренера России Бориса Оксмана.