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НовостиСпорт17 июля 2023 7:19

Туляк Алексапндр Гетманский стал бронзовым призером Кубка мира по шашкам

Он стал лучшим среди более чем 30 спортсменов
Игорь КОПЫТОВ
Туляк Алексапндр Гетманский стал бронзовым призером Кубка мира по шашкам

Туляк Алексапндр Гетманский стал бронзовым призером Кубка мира по шашкам

Фото: материалы пресс-служб

В Лусаке, столице Замбии, завершился 6 этап Кубка мира сезона 2022/2023 годов. Более 30 спортсменов из 9 стран (из них 7 гроссмейстеров и 5 из 6 лидеров общего зачета Кубка мира) сыграли в бразильские шашки, в пул чекерс и в русские шашки.

Безоговорочную победу одержал действующий чемпион Европы Роман Щукин из Санкт-Петербурга.

Сохранил лидерство туляк Александр Гетманский, в активе которого есть бронза в бразильские шашки. Занимается тульский спортсмен под руководством заслуженного тренера России Бориса Оксмана.