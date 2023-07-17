Семь пожаров и ряд ДТП произошли в Тульской области за сутки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области за минувшие сутки произошли семь пожара и несколько автомобильных аварий. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Горели дача в деревне Сасово-Антоньево Ясногорского района, четыре заброшенных здания в Алексине, Туле и деревне Русятино, хозяйственная постройка в деревне Вязок и здание в Белеве на улице Привокзальной.

Также шесть раз тульские пожарно-спасательные подразделения участвовали в ликвидации последствий ДТП.

Пострадавших в результате происшествий нет.