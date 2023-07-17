В Богородицке двое мужчин обокрали магазин спортивной одежды и обуви Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Богородицке двое мужчин украли спортивную одежду и обувь из магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России«Богородицкий» обратилась индивидуальный предприниматель. Из ее магазина, расположенного в торговом центре в проезде Заводской, украли спортивную одежду и обувь.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции смогли установить личность преступников. Ими оказались ранее судимый 39-летний житель Воронежской области и 22-летний житель Ростовской области, который после задержания признались в содеянном и вернули похищенное.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.