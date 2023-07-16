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НовостиОбщество16 июля 2023 12:00

Прокуратура проводит проверку по факту загрязнения пруда в селе Люторичи Тульской области

При наличии оснований будет принят комплекс мер
Михаил КОРЕНЮГИН
Прокуратура проводит проверку по факту загрязнения пруда в селе Люторичи Тульской области

Прокуратура проводит проверку по факту загрязнения пруда в селе Люторичи Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Жители Тульской области пожаловались в социальных сетях о загрязнении водного объекта вблизи села Люторичи. В связи с этим природоохранная прокуратура с привлечением специалиста региональной минприроды проводит проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды и природопользования.

Специалисты «Тульский ЦСМ» вязли пробы воды из данного объекта с целью проведения химического анализа. По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.