Прокуратура проводит проверку по факту загрязнения пруда в селе Люторичи Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Жители Тульской области пожаловались в социальных сетях о загрязнении водного объекта вблизи села Люторичи. В связи с этим природоохранная прокуратура с привлечением специалиста региональной минприроды проводит проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды и природопользования.

Специалисты «Тульский ЦСМ» вязли пробы воды из данного объекта с целью проведения химического анализа. По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.