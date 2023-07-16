Кому в Туле отключат газ 17 июля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

17 июля с 11:00 до 17:00 без газа останутся жители дома №8 по улице Серова и дома №182 по улице Кирова. С 12:00 до 18:00 – дома №58 по улице Полюсная, а с 14:00 до 17:00 – дома №90б по улице Буденного.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.