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НовостиСпорт16 июля 2023 13:00

Сегодня, 16 июля, тульский «Арсенал» сыграет с ФК «Ленинградец» на домашнем поле

Матч начнется в 18:00
Михаил КОРЕНЮГИН
Сегодня, 16 июля, тульский «Арсенал» сыграет с ФК «Ленинградец» на домашнем поле

Сегодня, 16 июля, тульский «Арсенал» сыграет с ФК «Ленинградец» на домашнем поле

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 1-м туре Первой лиги тульский «Арсенал» встретится с «Ленинградцем» из Санкт-Петербурга. Главным судьей матча назначен Алексей Сухой из Люберец.

Ему будут ассистировать Александр Богданов и Арам Петросян. Резервный судья – Ярослав Хромей из Воронежа. Инспектором и делегатом матча станут Андрей Комаров из Волгограда и Дмитрий Карабин из Москвы.

Команда из Санкт-Петербурга была создана 5 лет назад, и в этом сезоне дебютирует в Первой лиге. Туляки же перед этим финишировали на тринадцатом месте.