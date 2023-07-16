Сегодня, 16 июля, тульский «Арсенал» сыграет с ФК «Ленинградец» на домашнем поле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 1-м туре Первой лиги тульский «Арсенал» встретится с «Ленинградцем» из Санкт-Петербурга. Главным судьей матча назначен Алексей Сухой из Люберец.

Ему будут ассистировать Александр Богданов и Арам Петросян. Резервный судья – Ярослав Хромей из Воронежа. Инспектором и делегатом матча станут Андрей Комаров из Волгограда и Дмитрий Карабин из Москвы.

Команда из Санкт-Петербурга была создана 5 лет назад, и в этом сезоне дебютирует в Первой лиге. Туляки же перед этим финишировали на тринадцатом месте.