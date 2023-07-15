Заместителя главы тульского «Россельхозцентра» оштрафовали на 4 млн рублей за взятку Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр», проживающая в Туле, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лично взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что 59-летняя подсудимая с 2019 года по апрель 2023 года вместе с главным агрономом филиала выдавала поддельные сертификаты о соответствии сорта и качества саженцев, «заработав» на этом 107 тысяч рублей. При этом подельники не проводили нужные для выдачи таких документов мероприятия.

Суд приговорил женщину к наказанию в виде штрафа в размере 4 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных учреждениях на срок 5 лет.