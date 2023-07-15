До 31 июля ГИБДД проводит широкомасштабное профилактическое мероприятие в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За прошедшие 6 месяцев в 2023 году в Тульской области произошло 732 ДТП, в которых 81 человек погиб, а 998 - получили ранения. ОБ этом сообщает тульская Госавтоинспекция.

В связи с этим с 14 по 31 июля 2023 года сотрудники ГИБДД проведут на территории Тульской области широкомасштабное профилактическое мероприятие по обеспечению безопасности дорожного движения.

Инспекторы будут проверять автомобилистов на совершение грубых нарушений, связанных с вождением в пьяном виде и выездом на встречную полосу. Проверке подвергнут и мотоциклистов, водителей средств индивидуальной мобильности и несовершеннолетних участников дорожного движения.

Также будет уделятся особое внимание на пресечение совершения водителями транспортных средств нарушений правил проезда пешеходных переходов, недопущения детей в возрасте до 14 лет на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности по дорогам общего пользования.