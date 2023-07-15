В Туле 23-летняя женщина с игрушечным пистолетом ограбила продуктовый магазин Фото: Алексей ФОКИН (фото)

7 июля в Туле в одном из сетевых магазинов, расположенном на проспекте Ленина произошло ограбление. Там неизвестная женщина воровалась в торговый зал и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили продукты питания.

Спустя несколько дне ранее судимая 23-летняя преступница сама пришла в дежурную часть отдела полиции и призналась в содеянном. Предмет, которым она угрожала, оказался игрушечным пистолетом

В данный момент возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой). Женщине избрана мера пресечения в виде ареста.