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НовостиОбщество14 июля 2023 19:13

Компания «Роснефть» стала генеральным партнером тульского «Арсенала»

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства
Михаил КОРЕНЮГИН
Компания «Роснефть» стала генеральным партнером тульского «Арсенала»

Компания «Роснефть» стала генеральным партнером тульского «Арсенала»

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

14 июля Губернатора Тульской области Алексея Дюмина встретился с главным исполнительным директором ПАО «НК «Роснефть». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках рабочей встречи обсуждались реализация действующего соглашения о сотрудничестве и расширение взаимодействия между регионом и компанией.

С 2016 года «Роснефть поддерживает тульский «Арсенал». По соглашению Алексея Дюмина и главного исполнительного директора компания стала генеральным партнером клуба.

По словам главы региона, сотрудничество поможет оружйеникам стать командой, демонстрирующей красивый и результативный футбол, а также снова радовать болельщиков победами.

- В Туле очень любят футбол. В лице «Роснефти» клуб обрел надежного партнер. Перед командой стоит сложная, но выполнимая задача, - прокомментировал губернатор Тульской области.