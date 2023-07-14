В Тульскую область поставили 14 новых автобусов «ПАЗ»

В Тульскую область поставили 14 новый автобусов ПАЗ линейки «Вектор NEXT». Об этом сообщает телеграм-канал "Государственной транспортной лизинговой компании".

Так, поставка транспорта проводится в рамках инвестпроекта по масштабному обновлению городского общественного транспорта с использованием средств ФНБ. Данный проект в начале года утвердило Правительство России.

Все автобусы будут использоваться на региональных маршрутах.

Напомним, до конца лета в Тулу прибудут 92 новых автобуса. 50 машин поставят ООО «Ирбис» и 42 - ООО «Тульская ТК».