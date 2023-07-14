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НовостиПроисшествия14 июля 2023 13:51

В Туле на улице Оружейной водитель самосвала врезался в дом и погиб

Следственный комитет проводит проверку
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Оружейной водитель самосвала врезался в дом и погиб

В Туле на улице Оружейной водитель самосвала врезался в дом и погиб

Фото: соцсети

В Туле на улице Оружейной утром 14 июля произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Там примерно в 10:50 57-летний мужчина, управляя мусоровозом, врезался в дом и погиб. По предварительной информации, водителю стало плохо во время движения.

В связи с этим следственный комитет проводит проверку. В данный момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, смерть не носит криминальный характер.