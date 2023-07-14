В Тульской области вынесли приговор мошенникам, похитившим более 1,5 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Двое мужчина, проживающий в Тульской области, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Установлено, что с августа по сентябрь 2020 года подсудимые 32 и 53 лет получили от знакомого 1,7 млн рублей для приобретения у третьего лица, злоупотребляющего алкоголем, жилого помещения, расположенного на улице Зорге в Туле. Однако сделка не состоялась по вине собственника квартиры, и злоумышленники решили присвоить деньги себе.

Суд приговорил мужчин к 3 годам 6 месяцам и 3 годам 7 месяцам лишения свободы с исправительных колониях общего и строгого режимов.