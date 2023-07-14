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НовостиОбщество14 июля 2023 10:20

В Туле на концерт «Кишлака» будут пускать только совершеннолетних

Прокуратура нашла в текстах песен исполнителя нецензурную лексику, упоминание про алкоголь и наркотики
Михаил КОРЕНЮГИН

Тульская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о защите несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, после требование регионального Совета отцов отменить концерт исполнителя Максима Фисенко, известного под псевдонимом «Кишлак».

Так, в анонсах предстоящего мероприятия было указано возрастное ограничение 16+. Однако анализ текста песен установил, что они содержат большое количество мата, упоминание алкоголя и наркотиков. Сведений, подтверждающих исключение песен указанного содержания из репертуара исполнителя на концерте, организаторы не предоставили.

В связи с этим прокуратура Зареченского округа Тулы объявила предостережение организатору концерта о недопустимости нарушения закона. Фактическое соблюдение прав несовершеннолетних, недопущение посещения концерта лицами моложе 18 лет будет контролироваться правоохранительными органами.