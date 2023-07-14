В Тульской области за пол года в ДТП с участием нетрезвых водителей погибли 16 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За прошедшие 6 месяцев 2023 года на территории Тульской области зарегистрировано 78 ДТП, произошедших с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения, в которых 16 человек погибли, а 117 - получили ранения. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Одной из главных причин аварийных ситуаций на дорогах – медленная реакция водителей, которая напрямую зависит от физического состояния человека. Даже при употреблении незначительной дозы алкоголя скорость реакции снижается и не позволяет водителю адекватно оценивать дорожную обстановку.

В связи с этим пресс-служба регионального УГИБДД напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена следующая ответственность:

- водителям, находящимся в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами сроком от 1,5 до 2 лет;

- за управление транспортным средством водителям, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления либо лишенным права управления предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей;

- за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами сроком от 1,5 до 2 лет;

- за передачу права управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами сроком от 1,5 до 2 лет.