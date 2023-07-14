В Заокском районе после столкновения загорелись грузовой автомобиль и легковушка Фото: материалы пресс-служб

В Заокском районе на 122-ом километре автодороги М-2 «Крым» вечером 3 июля произошло ДТП. Там примерно в 19:10 столкнулись грузовой автомобиль и легковушка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 22-летняя девушка, управляя автомобилем Kia К-3, при выполнении обгона совершила попутное столкновение с автомобилем «ГАЗ 3009», за рулем которого находился 47-летний мужчина, который поворачивал налево. После чего произошло возгорание транспортных средств.

В результате ДТП пострадала девушка-водитель легкового автомобиля. Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия, после чего отпустили домой.